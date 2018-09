Reagerer sterkt på politiets respons

Nyheter

I følge Aleksander Søreng brukte politiet seks timer fra de varslet om lørdagens skyteepioden på Klubben, til de var på stedet ved huset til den mistenkte. I følge politiet tok det ikke fullt så langt til. I forbindelse med Sørengs kritikk av politiets reaksjontid sier operasjonsleder Bent Tiller til Adresseavisen at de to siste mistenkte ble pågrepet klokka 18:43 og 18:45. Dette er uansett litt i underkant av fem timer etter at Søreng ringte politiet klokka 13:53.

- Uholdbart

Søreng knyttet dette til politireformen.

- Selv om jeg er Frp-politiker, og vi har vært med politireformen, er jeg veldig kritisk. Det viser at kravene om responstid ikke følges når du er ute i distriktet. Her hadde vi en ukontrollert situasjon, og så tok det så lang tid før politiet var på stedet. Dette er uholdbart, sier Aleksander Søreng.

Han får støtte fra frøyaordfører Berit Flåmo (Ap)

- Jeg ser at det er uenighet om hvor lang tid det egentlig tok. Men uansett hva som er riktig, så er dette uakseptabelt. Jeg registerer også at politiet forklarer hvorfor det tok en time før de startet utrykningen, med at de ventet på vakstkiftet. Enn å svare og gjøre det?

- Her vet man at det sitter en med et gevær, og at det er skutt mot et forsamlingshus der det er mange folk. Jeg skjønner ikke hvordan politiet tenker. Slik jeg forstår det tok ikke politiet engang en telefon tilbake for å forklare hvorfor det tok så lang tid, sier Flåmo, som knytter både denne hendelsen, og det som skjedde da Hitratunnelen var stengt i fire timer fredag kveld, til politireformen.

- To eksempler på samme helg

- Det er nærpolitireformen, som kun er en nærpolitireform for de store byene. Det har ikke gitt oss noe nærpoliti. Jeg mener at både det som skjedde fredag og det som skjedde lørdag er et eksempel på det. Og det gjør meg opprørt, sier frøyaordføreren.

Til Adresseavisen sier politimester Nils Kristian Moe at politireformen ikke har noe med det som skjedde lørdag:

- Det er verken dårligere eller bedre beredskap på Hitra og Frøya etter dette. Det som er viktig er hva slags folk vi har på vakt og hvor de er. Vi klarer ikke å ha patruljer over hele det geografiske området vi dekker hele tiden. Hvis vi hadde ansett denne hendelsen som mer alvorlig, kunne vi vært der før med bil og hatt helikopter i lufta, sier Moe om skuddhendelsen sist lørdag.

I dag svarer Statens vegvesen på hvorfor Hitratunnelen ble stengt i fire timer på fredag, og tar på seg skylda for det som skjedde.