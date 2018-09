- Sammen skal vi skape gode opplevelser for turistene

Nyheter

KystNorge inviterer tirsdag reiselivet på Fosen til workshop på Sistranda. Dette er det første i en rekke kurs og samlinger i prosjekt KystOpplevelser, der målet er å øke kompetansen i reiselivsnæringen, og utvikle salgbare opplevelser til grupper og individuelle reisende.

Pål Knutsson Medhus skal inspirere deltakerne gjennom sitt foredrag om «Oppskriften på opplevelser».

Hvordan skaper vi de opplevelsene som folk vil ha, og betale nok penger for? Hvordan kan vi benytte oss av fysiske omgivelser og kultur i utviklingen av en opplevelse, og hvilke historier skal vi formidle til gjestene?

- Vi skal utvikle helhetlige og bærekraftige opplevelser, som både tilfredsstiller kundene, og samtidig er lønnsomme for bedriften, forteller prosjektleder Line Samuelsen og prosjektmedarbeider Sigrid Fissum.

Reiseliv gir penger i kommunekassa

I en fersk rapport om «Reiselivsnæringens verdi» utarbeidet for NHO reiseliv, konkluderes det med reiselivet bidrar med hele 4,3 milliarder i direkte skatteinntekter til norske kommuner, nesten tre ganger så mye som skatten fra sjømatnæringen. I en tid der mange andre bransjer nedbemanner, er reiselivet en voksende næring som skaper arbeidsplasser og bolyst.

Pål Knutsson Medhus har jobbet som kursholder siden 2007 innen temaet opplevelsesutvikling, og har erfaring fra alle fagfelt innen reiseliv. Pål har vært inspirator for mange bedrifter i hele landet, også gjennom arbeidet med bærekraftig reiseliv.

Pål ble i 2016 hedret som 1 av 10 pionerer innen opplevelsesutvikling i Norge. Han har utviklet Opplevelseskurset for Innovasjon Norge tilbyr, og vil også hjelpe oss i det videre arbeidet med å utvikle gode opplevelser for definerte målgrupper.

Sette sammen gode opplevelser

- Vi har denne gangen invitert til en workshop for Fosen på mandag, og en for Hitra og Frøya tirsdag. Dette av praktiske årsaker. Prosjektet vil legge vekt på å sette sammen gode opplevelser til riktig pris for ulike målgrupper, og det vil etter hvert bli etablert nettverk på kryss og tvers i regionen, sier Line Samuelsen og Sigrid Fissum.

De mener måten man blir møtt på når man kommer til et sted, er avgjørende for om man har lyst til å komme tilbake, eller om vi vil anbefale det overfor våre venner.

- Vi ønsker at de som kommer til kysten vår som turister, skal oppleve den gjestfriheten som kystfolket tradisjonelt er kjent for. I prosjektperioden vil det derfor bli gjennomført et eget vertskapsprogram, som tilbud til kommunen, andre næringer og lokalbefolkningen.

- Vi har gledet oss lenge, og nå er tiden kommet! Sammen skal vi skape gode opplevelser for turistene som kommer til Hitra, Frøya og Fosen, sier prosjektleder Line Samuelsen og prosjektmedarbeider Sigrid Fissum.