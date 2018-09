De 24 utenlandske elevene og lærerne får oppleve de mer eksotiske sidene av Hitra og Frøya

Nyheter

Besøket er i anledning et treårig prosjekt i EUs utvekslingsprogram Erasmus. Prosjektet heter Youth@home.in.Europe og går ut på å lære hvordan det er å være ung og en del av det moderne Europa i dag. Landene som i tillegg til Norge deltar i prosjektet er Hellas, Slovenia, Frankrike, Tyskland, Portugal og Italia.

- Elever fra Guri Kunna videregående skole har tidligere vært på skolebesøk i Tyskland og Hellas, mens neste besøk går i november til øyrekka Azorene utenfor Portugal, forteller Oddbjørn Molberg Larsen som er lærer og prosjektlederen ved Guri Kunna vgs.

Han opplyser videre at Norge og øyregionen var førstevalget for mange av elevene da det fremstår som veldig eksotisk for søreuropeere. Blant deltagerne er noen som aldri før har fløyet eller forlatt sitt hjemland.

Tar del i hverdagen

De utenlandske elevene bor hjemme hos norske ungdommer og tar del i deres hverdag. Tema det jobbes med i skoletida er blant annet hjemland, innvandring, utvandring, flyktninger, barndom og hverdagsliv. Det er et spesielt fokus på kystsamfunn siden det er fellesnevner for deltakerlandene.

- Det er en stor bonus at elevene får praktisert mye engelsk samt en del tysk og fransk i løpet av besøket. I løpet av uka på Hitra og Frøya får de utenlandske gjestene oppleve trøndersk kystkultur og ikke minst skikkelig trøndersk ruskevær, sier Molberg Larsen, og fortsetter:

- De har vært på stormtur til Titran, gått turer i skog og mark, smakt norsk tradisjonskost, besøkt Margrethes Minde og Hopsjøbrygga. I tillegg har de vært på ribbtur (tur med gummibåt) til Lerøys besøksanlegg på Sunde, på bedriftsbesøk hos oppdrettsgiganten Salmar og vært med på mating av hjort hos Dalpro.

På kino

- Dessuten har de norske ungdommene har vært flinke til å legge opp masse aktiviteter på kveldstid, skryter Molberg Larsen. Det er kinobesøk, båtturer, bowling, spillkveld og klatring i Frøya storhall for å nevne noe. For mange av ungdommene er nok det som foregår på kveldstid høydepunktene.

Molberg Larsen påpeker den kulturelle fordypninga det gir å være privat i lag med folk i hjemlandene deres. Det gir en helt annen opplevelse enn den man får som vanlig turist. I tillegg bidrar prosjekt som dette til økt samhandling og enhetsfølelse ved Guri Kunna vgs sine to skolesteder.