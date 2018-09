Frøya legger om beskatninga på næring, og politikerne nokså samstemte om hvor pengene bør gå

Nyheter

På grunn av en ny lov for eiendomsbeskatning må Frøya kommune endre sin innretning på beskatningen. Fra før av har kommunen hatt beskatning på såkalt "verker og bruk". Nå skal en slik beskatning skje på all næringseiendom.

Med den nye ordningen er det beregnet at kommunen vil ta inn i overkant av 7 millioner i året.

Da kommunestyret skulle vedta den nye skatteordningen i dag, ble det fremmet flere forslag. Frp la fram forslag om at kommunen ikke skal ha eiendomskatt på næring. Dette fikk kun Frps to stemmer.

Høyres Martin Nilsen sa i sitt innlegg at også Høyre egentlig er imot denne skatten. Men at man har hatt en slik type beskatning gjennom mange år, og at man heller ville se på hvordan disse skattepengene brukes.

- Etter Høyres oppfatning er en forutsetning ved denne beskatningen ikke oppfylt. Pengene har gått rett inn i kommunekassa. Den skulle gått tilbake til næringslivet. Vi har et næringsliv som går godt, men det er også deler av næringslivet som trenger støtte. Vi har hatt et kommunalt næringsfond tidligere. Vi mener at vi må avsette tre millioner av disse skattepengene til å etablere ett fond som tildeler penger etter kriteriene til det tidligere næringsfondet.

Geir Meland sa at Ap også var positive til å få etablert et kommunalt næringsfond, men at de mente dette må skje i forbindelse med budsjett, og at de ikke ønsker å ta stilling til en konkret sum som skal gå inn i dette fondet, nå.

Knut Arne Strømøy (Sp) sa at Høyres forslag, men også Aps velvilje til å få etablert et slikt fond, var positivt.

- Jeg har selv sittet med slike saker, og det er mange eksempler på at små summer fra fondet har vært viktig for gründere, sa Strømøy.

Flertallsvedtaket i dagens kommunestyret betyr at næringseiendommer i Frøya skal beskattes. Hvor mye av disse pengene som skal gå inn i et næringsfond må komme opp som en egen sak senere.