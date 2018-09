Nyheter

Formannskapet i Hitra har denne uka enstemmig gått inn for at Hitra kommune må søke Fylkesmannen i Trøndelag om å få gjøre hele Hitra om til såkalt "typisk turiststed", på linje med for eksempel Oppdal. En slik status har avgjørende betydning for hvilken myndighet man har for å kunne innvilge tillatelse til søndagsåpne butikker.

Bakgrunnen for saken er blant annet to saker som tidligere er omtalt her i lokalavisa; Nyetableringen Rema 1000 på Sandstad, og en søknad fra handelsstanden i Fillan om å få holde åpent på søndag inntil fem ganger i løpet av et kalenderår. I dag har Kvenvær, Hestvika, Ut-Hitra og Knarrlagsund slik status og der nærbutikkene kan holde åpent året rundt også søndager.

Det er kommunestyret som endelig skal avgjøre saken om en søknad til Fylkesmannen skal sendes.

Formannskapet har, etter forslag fremmet av ordfører Ole L. Haugen (Ap) foreslått at det blir stilt en forutsetning etter en eventuell innvilgelse av denne søknaden hos Fylkesmannen, at Hitra Næringsforening og Rema1000 sender søknad til nærmere behandling og avgjørelse.

Ida Broholm (Ap) ba i formannskapet om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er medeier i kafeen Pikene på torget. Hun ble erklært habil da formannskapet ikke fant dette relevant i denne saken siden dette er en prinsippsak må den avgjøres i kommunestyret.