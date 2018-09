Nysjefen orienterte om utvidelser både på Hitra og Frøya

Nyheter

Ove Haugen har tatt over som ny daglig leder på Dalpro etter Edvard Ulvan. Dalpro er øyregionens interkommunale vekstbedrift, og i dag presenterte Haugen seg for kommunestyret på Frøya.

- Det er med ydmykhet jeg går inn i denne rollen. Dalpro har et godt renomme, og det er mye bra som er gjort, sa Haugen, og trakk blant annet at Dalpro både har godt omdømme på det attførings-faglige, og i tillegg er landets mestvinnende lokalmat-produsent.

Ove Haugen har vokst opp i Bergen, men har ungdomsårene sine fra Hitra. Familiehytta, som den aktive friluftsmannen har brukt mye, ligger bare noen steinkast fra Dalpro, og Haugen sier han regner seg som hitterværing. ​

Han har utdanning som marinbiolog, med master i administrasjon og ledelse, og har jobbet hele 21 år i farmasøytisk industri.

Han orienterte om planene for Dalpro i tida som kommer, og her er det snakk om utvidelser både på Hitra og Frøya. På Hammerstad på Hitra er planen å etablere et nytt gårdsmat-utsalg. På Frøya skal det bygges nytt vaskeri.

- Vi starter prosjekteringen av det ganske snart. Da vil vi også legge til rett for å utvide aktivitetstilbudet, sa Haugen til Frøya kommunestyre.