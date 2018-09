Nyheter

– Det var vitner i umiddelbar nærhet da ulykken inntraff. Disse er avhørt, så får vi se om det er aktuelt med flere vitneavhør for å få et klart bilde av hva som har skjedd.

Det sier Monica Brækken, seksjonsleder for etterforskning ved lensmannskontoret i Orkdal, som etterforsker hva som skjedde da en 17-åring omkom i en trafikkulykke ved Kvernøybrua på Dyrøya tirsdag morgen.

– Vi gjør en del undersøkelser. Vi har opplysninger om at det var sleipt og vått på brua, og det er momenter som er med i våre undersøkelser, sier Brækken til Fosna-Folket torsdag. Navnet på den omkomne er foreløpig ikke frigitt.

17-åringen gikk på skole på Frøya, og mange i nærmiljøet har vært sterkt preget av hendelsen. Kriseteamet i Frøya og ledelsen ved Guri Kunna videregående skole åpnet skolen tirsdag kveld etter ulykken for en samling for medelever og lærere.

Også i lokalsamfunnet i Ørland, var 17-åringens hjemkommune, har det vært sterkt preget av at en av bygdas ungdommer omkom. Også Ørland kommune satte inn kriseteam i forbindelse med dødsulykken, og det har vært orienteringer både ved Ørland ungdomsskole og ved Fosen videregående skole. Lokalavisa Fosna-Folket skriver at ungdomsklubben Månen åpnet dørene etter dødsfallet og at omkring 50 og 60 ungdommer var tilstede sammen med ordfører, prest, diakon og andre voksenressurser. Etter samlingen i Månen var Ørland kirke åpen for lystenning.

– Det er spesielt når det er så unge mennesker involvert. Jeg er veldig stolt og rørt over omsorgen ungdommen viser hverandre. Mine tanker går til familien. Vi som kommune skal støtte dem på alle tenkelige måter, sier ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, til lokalavisa.

Også kriseteamleder Ingrid Kristiansen i Frøya forteller at ungdommene er flinke til å ta vare på hverandre i denne tøffe tida.

- Vi er et lite lokalsamfunn og det er mange som kommer til å savne vedkommende som omkom. Ungdommene er flinke til å ta vare på hverandre og det har vi fokusert på i kveld, sa Kristiansen til Hitra-Frøya etter samlingen ved Guri Kunna vgs tirsdag kveld.