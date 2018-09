Nyheter

Ruth Karin Sandstad og Monika Haarsaker fra NAFs avdeling i Trøndelag besøkte denne uka Fillan skole for gjøre hverdagen sikrere for de mange elevene der. For å lykkes med dette hadde de med seg 300 refleksbånd og en stor pose med reflekser - nok til at alle elevene kan utstyres med reflekser når de ferdes ute i mørket.

- I vår deltok vi på en sikkerhetsdag på Frøya. Denne gang bestemte vi oss for å ta turen til Hitra for å slå et slag for trafikksikkerheten her, forteller Ruth Karin Sandstad da de overrakte refleksene til rektor Hege Østmark.

- Mørket er skummelt for en fotgjenger. Derfor er det viktig at alle bruker refleks. Og vi vet at refleks redder liv, det er det ingen tvil om, understreker Monika Haarsaker.

Takknemlig

Hege Østmark er naturligvis glad for refleksgaven fra NAF.

- Dette tiltaket er virkelig positivt og noe vi setter stor pris på. En av våre oppgaver er å skape gode holdninger i trafikken. Dessverre er det ikke alle som skjønner hvor lite synlige de er i mørket. Vi håper og tror at disse refleksene gjør at alle våre elever vil vises godt langs mørke høstveier, sier rektoren.

“Sikker på sykkel”

NAF-duoen benyttet også anledningen til informere om sykkelopplæringen - “Sikker på sykkel”.

Hvert år inviterer NAF skoler i Norge til å delta i dette opplæringsprogram hvor barna får trening i både praktiske og teoretiske ferdigheter samt lærer å mestre sykkelen i ulike situasjoner. Med dette ble også Hitraskolene utfordret til å delta.

Også reflekser til politiet

Etter møtet på skolen gikk turen til lensmannskontoret i Fillan.

- Vi vet at politiet ofte treffer fotgjengere uten refleks. Derfor vil vi også her legge igjen reflekser som politiet kan dele ut til de som har behov, sier Ruth Karin Sandstad og Monika Haarsaker.