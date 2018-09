Mange har etterspurt om Ritas kåseri også kan holdes på fast-Frøya, nå skjer det

Nyheter

I juli holdt Rita Hovde et kåseri om den lokale hvalfangsten i Mausund. Der var det var stor interesse for temaet og fullt hus i Trøndelags Kysthistoriske Museum.

- De fleste over en viss alder vet om eller kjenner noen som deltok i hvalfangsten utenfor Frøya. Totalt var det 20 hvalbåter på Frøya, dog ikke alle samtidig. Av disse var 11 hjemmehørende på Uttian. Det er nok derfor at jeg har fattet interesse for å ta vare på denne spesielle delen av lokalhistoria vår. Både far og bestefar var med i flere år, og den nærmeste naboen, Arnt Karlsen, var pioneren i Frøyas hvalfangsthistorie, forteller Rita Hovde.

Mange har siden spurt om kåseriet også kan holdes på fast-Frøya, og det skal nå skje lørdag 6. oktober.

Det finnes en del stoff i skriftlige kilder, men for å få fram den lokale kunnskapen, er det gjort intervjuer med de få gjenlevende fra hvalfangstens storhetstid.

- Vi får høre om båtene, fangstmetodene, leveringsmulighetene, livet på båtene, kvinneperspektivet, øyenvitneskildringer, dramatiske situasjoner og artige anekdoter. Historien blir trukket helt fram til i dag, for den er faktisk ikke helt slutt ennå, pepeker Rita.

I tillegg vil det bli vist et opptak fra hvalfangst på 70-tallet, og det blir en liten utstilling med bilder av noen av hvalbåtene. Innimellom blir det også et par sanginnslag med tekster knyttet til temaet. En av dem er skrevet av Jenny Aursøy og handler om livet på Skjæret, der Nekolai Dahl senere skulle anlegge hvalstasjon.

Kåseriet holdes i regi av Folkeakademiet Frøya.