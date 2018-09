Meland fikk innvilget permisjon så lenge kona er toppsjef

Nyheter

Kommunestyret i Frøya vedtok torsdag å innvilge Geir Meland permisjon fra alle politiske verv. Dette så lenge hans kone, Beathe Sandvik Meland, er konstituert som rådmann i kommunen.

Et enstemmig formannskap hadde innstilt på at situasjonen ikke var gyldig grunn til vedtak, og med argumentet om at man trengte de aktive politikerne man hadde. I kommunestyret fikk Meland lov til å redegjøre hvorfor situasjonen med han som politiker og kona som rådmann var blitt så problematisk.

I et intervju gjort på gangen utenfor kommunestyresalen, mens politikerne drøftet perminsjonssøknaden, utdypet Meland om habilitetsvanskene og folkesnakket. Den saken kan du lese her: