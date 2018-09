Sa ja til gravplassen - og plusset på 3 millioner til

Nyheter

Da formannskapet behandlet sak om utvidelse av Nordhammarvika gravplass, kom det flere kritiske spørsmål og innvendinger. Blant annet ble det stilt spørsmål om hvordan det var mulig at laveste anbud ble dobbelt så dyrt som kostnadsoverslaget som ble gjort av ON Arkitekter i vår.

- Det er råflott Betenkt over standarden på den nye gravplassen

Per Opøyen fra ON Arkitekter var til stede i torsdagens kommunestyre, og her beklaget han at firmaet hadde bommet så grovt.

- Anbudene speiler nok de reelle kostnadene, og vi legger oss flate. Vi hadde gjort for dårlig arbeid med kostnadsoverslaget. Det reflekterte ikke stedlige variasjoner, og ikke det trykket som er i entreprenørbransjen her ute, sa han blant annet.

Formannskapet hadde også bedt om en gjennomgang av delene i utbyggingen, for å se på om noe kan kuttes ut for å redusere kostnadene.

Etter gjennomgangen, der det ble gått gjennom de ulike elementene ved selve gravplassen, servicebygg med toalett, strømtilførsel med mer, var det ingen av kommunestyrerepresentantene som tok til orde for å kutte ut noe. Men det ble derimot påpekt feil i tallmaterialet som var lagt fram.

Arvid Hammernes (V) påpekte at man ba om en tilleggsbevilgning på 8,8 millioner kroner, men at man i regnestykket hadde forutsett tre millioner kroner som kun er lagt inn i økonomiplanen for 2019, men ikke bevilget. Dermed ble det til at et enstemmig kommunestyre bevilget 11, 8 millioner kroner til å fullfinansiere gravplassutvidelsen, i stedet for de 8,8 millionene det var bedt om.

Totalt vil gravplassen koste 15.7 millioner kroner, og det blir KN Entreprenør som får oppdraget med å bygge den.

I avtalen med utbygger skal det innen 30. november i år være ferdigstilt 20 nye graver. Hele anlegget skal stå klart innen 1. september neste år, Men saksbehandler Kitt Hansen påpeker at man allerede nå er en måned på etterskudd.

Gravplassen utvides i et 50-årsperspektiv. Det er prosjektert 538 kistegraver, 20 graver for andre trossamfunn, en navnet minnelund for 336 og en anonym minnelund for 16.