Brukte Frivillighetens torg til å informere og rekrutere

Frivillighetens Torg ble lørdag arrangert for andre år på rad. Som i fjor hadde en mengde organisasjoner stand i Hitrahallen, blant dem var koret Harmundi, Nattseilerne, Språk-kafeen, Hitra viking og golfklubben.

Den første standen man møtte og kanskje den mest synlige var Bufetat sin. Med to meter høye lilla bannere og visuelle hjelpemidler var det vanskelig ikke å bli nysgjerrig på hva dette dreide seg om. Bak bordet står Roger Hammer og Hildegunn Forren Sørensen og forklarer mer enn villig om hvorfor Bufetat var på frivillighetstorget på lørdag.

- Vi ønsker å synliggjøre behovet til barn som trenger nye hjem, det er derfor vi er ute i kommunene for å fremme kampanjen «Bli noens lys i mørket», forteller Forren Sørensen. Bufetat er barne- ungdoms- og familieetaten og de som stilte opp på Fillan på lørdag var fra avdelingen for fosterhjem og rekruttering av fosterhjem. Bufetat er basert i Trondheim og har ansvar for det som brukte å være sør-Trøndelag i tillegg til Vernes-regionen.

- Vi er veldig fornøyd med oppmøte i dag, smiler Roger Hammer, - Vi har delt ut en god del brosjyrer og refleks i dag, det virker som om hitterværingene er interesserte i det vi har å fortelle om.

En av grunnen til at de var på torget i helga var for å formidle at det skal være et informasjonsmøte på frivillighetssentralen på Fillan den 4. oktober.

- Infomøtet er den beste plassen å få informasjon for folk som er interesserte i å bli fosterfamilie eller kanskje folk som bare er litt nysgjerrige på om dette er noe for dem.

- For oss så er det veldig viktig å engasjere folk i nærmiljøet. Det er viktig for oss å understreke at det er barn her på Hitra som trenger hjelp. Kommunen har ansvaret for å undersøke om det er egnede forsørgere i barnas nettverk eller nærmiljø. Det er nettopp disse vi er interesserte i å få rekruttert, understreker Hildegunn. De håper at alle som var innom dem og flere til møter opp på informasjonsmøte den 4 oktober.