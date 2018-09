Helene og Torstein overlater drifta til andre etter 35 år

Nyheter

Helene og Torstein Karlsen, ekteparet bak Boutique Helene på Hitratorget i Fillan, har bestemt seg for å slutte. Det melder Boutique Helene nå søndag kveld.

- 35 år i skapende glede er over! Vi går alle ulike veier i livet, min ble Boutique Helene. Selv om dette har krevd hardt arbeid, har jeg gledet meg til å gå på jobb hver dag. Jeg har alltid likt selgerrollen, men relasjonen til menneskene som har valgt å støtte opp om meg, familien og Gunn - har vært den virkelige drivkraften. Alle våre kunder har vært viktige for oss. Uten dere har vi ikke hatt muligheten til å kjøpe inn nye varer år etter år. Noen av dere har også blitt våre venner - det er vi veldig takknemlig for. Minnene er mange og de skal jeg og Thorstein ta godt vare på, skriver Helene på butikkens Facebook-side.

Det er Maren Overaae som nå skal videreutvikle Boutique Helene. Helene og Torstein blir likevel å finne i butikken en tid framover.

- Å drive interiørbutikk har vært berikende på alle måter, og det har blitt en livsstil. Alt har en slutt, og nå er det Maren Overaae som skal videreutvikle Boutique Helene. Vi ønsker Maren masse lykke til og alt godt når butikken nå går inn i en ny epoke. I en overgangsperiode fram til jul, er jeg og Thortsein likevel å finne på Torget. Kaffen holdes fortsatt varm for nye og gamle kunder, venner og bekjente, skriver butikken.

Ekteparet skriver også at de nå først og fremst vil bruke mer tid med familie og venner.