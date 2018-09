Mann ble meldt savnet på sjøen - leteaksjon ble iverksatt

Nyheter

Lørdag formiddag fikk polititet melding om at en mann hadde dratt ut i båt fra Sula. Familie, venner og bekjente hadde prøvd å få kontakt med vedkommende uten å lykkes.

- Det ble umiddelbart iverksatt undersøkelser av politiet, forteller politiets operasjonsleder til lokalavisa. Klokka 12 ble redningsskøyta tilkalt og gitt et område de skulle søke i. Skøyta returnerte 12:30 uten å ha oppnådd kontakt med vedkommende. Etter litt tid får politiet informasjon om at mannen muligens var sporet opp på Sula. Litt senere får politiet bekreftet at personen hadde kommet til rette.

- Redningsaksjonen blir umiddelbart avsluttet uten mer bruk av ressurser eller tiltak, forteller operasjonsleder.