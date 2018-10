Nyheter

I dag, mandag, starter både folkehelseuka på Frøya og frivillighetens uke på Hitra.

Frøya kommune opplyser at tema for folkehelseuka 2018 er å være raus.

- Vi har mange rause enkeltpersoner, bedrifter, foreninger og lag i kommunen som stiller opp med arrangementer gratis denne uken, opplyser Frøya frisklivssentral via sin Facebook-side. Lokalavisa har oppsummert aktivitene som skal foregå på begge øyene, for nærmere informasjon om tidspunkt på Frøya se Frøya frisklivssentral sin Facebook-side.

Folkehelseuka på Frøya

MANDAG

Folkehelseuka startet med stavgang i regi Revmatikerforeningen mandag formiddag.

Mandag ettermiddag er det duket for seniordans i Svanheim grendahus.

Det er mulig å være med på timene ”shape 55”, ”yoga” og ”sykkel 45" på treningssenteret Maxtrim.

Mandag kveld spilles det volleyball i Frøyahallen. Det er fotballtrening for ”Gode, gamle gubber" i Frøya storhall.

TIRSDAG

Det er mulig å være med på timene ”Ukas økt ung 1”, ”sterkere” og ”Step/styrke” på Maxtrim tirsdag 2.oktober. Det er også gratis svømming i bassenget på Sistranda, gratis klatring i klatrehallen (Frøya storhall) og gratis ridning på Stall SLT på Strømøya denne dagen.

J18/damelaget og herrelaget til Frøya IL har håndballtrening på kvelden og disse er åpen for interesserte.

Revmatikerforeningen arrangerer sal/sirkel-trening på Dolmøya, mens det er åpen korøving med Havdur i Klubben grendahus.

ONSDAG

Onsdag ettermiddag arrangerer Barnas turlag tur til Hammarvatnet og det er ”kom og prøv en kajakk-dag” med Frøya padleklubb nedenfor den videregående skolen.

Det er mulig å bli med på ”ukas økt”, ”zumba” og ”slynge 45” på Maxtrim. I tillegg er det håndballtrening for disse barneklassene: 1. og 2. klasse (rekrutt), B10 , J/G11 og G13.

Det er fotballtrening for damer i Frøya storhall onsdag kveld, mens Revmatikerforeningen arrangerer bassengtrening. På frivilligsentralen på Sistranda blir det øving med Frøya teaterlag.

TORSDAG

Torsdag 4. oktober starter med en temasamtale med kommuneoverlege og go´nok-instruktør samt 10. klasse ved Sistranda skole om det å være raus. Løvetannbarna møtes i kinosalen på Frøya kultur- og kompetansensenter.

På Maxtrim arrangeres timene ”Aerobic” og ”Max styrke”. Det blir gratis Charlotte Audestad konsert i på Frøya kultur- og kompetansesenter etterfulgt av ”I feel pretty” i kinosalen torsdag kveld. J15 har åpen håndballtrening.

FREDAG

Fredag 5. oktober er det gratis bassenglek i bassenget på Frøya.

SØNDAG

Søndag 7.oktober arrangeres det turmarsj på Nesset.