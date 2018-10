Nyheter

I dag, mandag, starter både folkehelseuka på Frøya og frivillighetens uke på Hitra. I helga ble det arrangert "Frivillighetens torg" på Hitra noe som også i år blir etterfulgt av ei uke med en rekke gratis arrangement.

Lokalavisa har oppsummert aktivitene som skal foregå på begge øynene. For å se tidspunkt, gå inn på Hitra kommune sin hjemmeside.

Frivillighetens uke på Hitra

MANDAG

Frivillighetens uke tjuvstartet allerede søndag 30. september med språkkafe på Innsia kulturhus i regi Norsk folkehjelp.

Mandag 1.oktober er det mulig for både barn, ungdom og voksne å delta på judo-trening i Sandstad idrettshus. Det er vanntrim i bassenget på Hitra mandag ettermiddag. Åpen øving hos sangkoret Harmundi i Hitra bibliotek og trening med Friskis & svettis (jympa) i gymsalen på Fillan skole.

Hver kveld har Hitra FK fotballtreninger. Ta kontakt med Kjersti Rønningen på tlf. 92415741 for å avtale nærmere.

TIRSDAG

Tirsdag 2.oktober blir det tur til Sandvatnet ved Neverlia, Sandstad, med felles oppmøte ved Rådhuset i Fillan. Det blir seniordans ved Kystmuseet, Strikkekafe på Frivilligsentralen, åpen øving med koret Hitterklang og sirkeltrening med Friskis og svettis på kvelden i gymsalen på Fillan skole.

ONSDAG

Onsdag 3. oktober blir det mulig å være med på trening med apparater ved Frisklivsklinikken. Det er også denne dagen duket for Judo-trening for barn, ungdom og voksne på Sandstad idrettshus.

Hitra viking har åpen trening i bueskyting på onsdag. Ta kontakt på tlf. 47811203 for nærmere avtale. På kvelden er det mulig å være med vektstang eller step-trening med Friskis og svettis i Gymsalen på Fillan skole.

TORSDAG

Torsdag 4.oktober er det torsdagstur til Sandvatnet på Strøm. Felles oppmøte ved Rådhuset i Fillan. Sangkoret Fidelis har åpen øving i Hitra misjonshus og nærmiljøsenter samme kveld.Hitra viking planlegger ny, åpen trening i bueskyting. Ta kontakt på tlf. 47811203 for nærmere avtale.

Det blir LHL-trim i hallen på Helsetunet torsdag kveld.

Strand seniorbrass har åpen øving for de fra 16 år og oppover torsdag kveld ved Strand oppvekstsenter.

Torsdag ettermiddag er det mulig å være med på sløydaktiviteten ”Iver” på sløydsalen på Fillan skole.

Bufetat arrangerer også informasjonsmøte om fosterhjem ved Hitra frivilligsentral denne dagen.

FREDAG

Fredag 5.oktober arrangerer Strand skolekorps åpen øving for barn og unge mellom 10-18 år ved Strand oppvekstsenter.

Fredag kveld er det også kurs i digitale offentlige tjenester på polsk, i regi Polsk forening på Hitra ved frivilligsentralen.

Hitra viking åpner også for åpen trening i bueskyting denne dagen. Ta kontakt på tlf. 47811203 for nærmere avtale.

Her finnes ingen reservebenk: - Jeg kommer for vaffelkakene i pausen Lokalavisa besøkte korpsårets første aspirant-øving. Her fikk vi høre om mange slags motivasjoner for å møte.

LØRDAG

Lørdag formiddag er det kulturorienterte aktiviteter ”Polonijka” for polske barn ved Ungdomsbasen i Fillan. Etterfulgt av språkkafe på samme sted i regi Frivilligsentralen.

SØNDAG

Søndag er det språkkafe med Norsk folkehjelp på Innsia kulturhus (Gammelskolen på Strand Hestvika). På kvelden er det vektstang-trening med Friskis og svettis i gymsalen på Fillan skole.