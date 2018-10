- På dette området er vi veldig spandable

Nyheter

- Frøyas befolkning må få vite hva storhallen koster oss, sa Remy Strømskag da Frøya kommunestyre sist torsdag behandlet nok en sak om Frøya Storhall.

Frøya Storhall As er et heleid kommunalt selskap. Rådmannen viser til at selskapet per 1. januar i år ikke hadde en forsvarlig egenkapital, og etter vedtak i generalforsamlingen i selskapet ber hun kommunen skyte inn tistrekkelig kapital.

To år med underskudd

Det vises til underskudd i begge de to første driftsårene, og et forventet underskudd i år også, før selskapet i følge forretningsplanen skal gå i pluss i 2019.

Frøya kommunestyre vedtok i siste møte å heve egenkapitalen i Frøya Storhall fra 30.000 kroner til 4 millioner.

Det utløsende for byggingen av en fullskala fotballhall på Frøya var lovnadene om en større pengegave til prosjektet. Salmar/ Kverva As har bidratt med 32 millioner kroner til byggingen.

- Det er vår plikt å stille spørsmål

Frøya Høyre har ved gjentatte anledninger fremmet kritiikk og bekymring for både prosessen med å få bygget storhallen og måten den skal eies og drives på.

I torsdagens kommunestyre hadde Remy Strømskag (H) behov for å forklare hvorfor han tar opp dette tema hver gang en sak om storhallen skal behandles.

- Vi er ikke i mot storhallen. Og vi opplever at vi nærmest blir hetset hver gang vi tar opp spørsmål rundt storhallen. Men det er vår plikt å stille spørsmål. Det vi har vært kritiske til er den hurtige gjennomføringen av prosjektet og kommunal drift av hallen, sa Remy Strømskag.

Han viste til flere spørsmål hans parti har reist tidligere, og som man nå får bekreftet relevansen i.

- Vi spurte blant annet om eventuelle underskudd ved drifta, om det var kommunen som skulle dekke det... og vi fikk som svar at det ikke var en aktuell problemstilling. Nå viser det seg at selskapet har et negativt driftsunderskudd på 2,5 millioner de to første årene, og at denne innskytingen av egenkapital henger sammen med det, sa Remy Strømskag.

Skal undersøke privat eierskap

Strømskag berømmet samtidig styret og ledelsen i storhallen for arbeidet som er gjort, og for forretningsplanen som er utformet. Men påpekte at det å drive en slik hall neppe vil bli noen gullgruve.

Arvid Hammernes (V) sa seg enig i det meste fra Strømskag, men påpekte at han hadde vært skeptisk til behovet for å etablere en fullskala fotballhall.

- Men vi har sagt A, så da må vi si B. Jeg vil si at på dette området har kommunen vært veldig spandable.

Et samlet kommunestyre vedtok aksjeutvidelsen. Borgerlig gruppe fremmet et tilleggsforslag om at Frøya Storhall AS snarest må kalle inn til generalforsamling, for å invitere private aktører inn på eiersiden i selskapet. Dette forslaget fikk flertall.

- Bedriftene står ikke i kø

Knut Arne Strømøy (Sp) støttet dette, men fra talerstolen hadde han stilt spørsmål til hvorfor storhallen i hele tatt skulle være organisert som aksjeselskap.

- Hvorfor organiserer man det ikke på samme måte som de andre idrettsanleggene kommunen eier, slik at de blir en del av kommunens ordinære drift.

Også da en styringsgruppe skulle finne organisasjonsform for storhallen, ble det med privat eierskap undersøkt.

- Det ble ikke aktuelt, og det handler vel om at bedrifter ikke stod i kø for å bli medeiere. Jeg tror det kan bli vanskelig nå også. Men jeg håper de tar feil, sier Knut Arne Strømøy.