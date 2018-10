Senskader etter sykdommen preger også den aller mest intime delen av livet: sexlivet

Nyheter

Nesten ni av ti kvinner som rammes av brystkreft er i live fem år etter diagnosen. Men to av tre sliter med følelses- og seksuallivet i etterkant.

- Ni av ti er formidable tall. Men mange kommer tilbake til en hverdag som ikke er like formidabel – en hverdag som kreftfri, men likevel ikke som frisk. Senskader etter brystkreftbehandling setter preg på livet, også den aller mest intime delen av det: sexlivet.

Det sier Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel i forbindelse med at den årlige aksjonen Rosa sløyfe settes igang i dag. Rosa sløyfe-aksjonen gjennomførte i høst en undersøkelse blant Brystkreftforeningens medlemmer med senskader. Tallene viser at mange opplever at senskadene påvirker intimiteten i parforholdet:

To av tre har opplevd negative endringer i følelses- og seksuallivet – for majoriteten har endringene vært vedvarende

Sju av ti har mindre lyst

Senskader som tørre slimhinner og psykiske reaksjoner er hovedårsakene til at følelses- og seksuallivet har endret seg

- Tørre slimhinner, frynsete selvbilde, manglende lyst. To av tre opplever utfordringer i seksuallivet etter brystkreftbehandling. Temaet er vanskelig å snakke om. Derfor løfter Rosa sløyfe på dyna, skriver Kreftforeningen i forbindelse med årets aksjon.

- Et dårligere forhold til egen kropp og en følelse av å «ikke kjenne seg selv igjen», er blant vanlige psykiske reaksjoner etter brystkreft. Fatigue kan innebære mindre energi som i sin tur virker negativt på lysten. I følge kreftsykepleier og sexolog Randi Gjessing ved Ahus er manglende lyst den vanligste årsaken til at kvinner oppsøker hjelp. Kreftoverlevere sliter dessuten mer med angst enn øvrig befolkning. I forbindelse med kontroller er det vanlig å bli både irritabel og innadvendt. La oss slå det fast: Du blir ikke kåt av å være bekymret. Hetetokter, nattesvette, manglende energi, endret kropp og selvbilde. Og sår skjede. Listen over problemer er lang. For mange av dem er det hjelp å få, men for å få hjelp må problemene på bordet.

Hvert år får rundt 3400 kvinner i Norge brystkreft. Avansert kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere – i dag overlever heldigvis ni av ti brystkreft. Men for mange har den tøffe behandlingen en høy pris: De får senskader.

I tillegg til at det påvirker privatlivet, hemmer det ofte også i arbeidslivet, viser Kreftforeningens spørreundersøkelser.

- Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger, enten det er fra familie, venner og ikke minst, arbeidsgivere, sier Anne Lise Ryel.

Tre av fire brystkreftoverlevere med senskader mener at senskadene deres har ført nedsatt arbeidsevne.

- Hvis arbeidsgivere ikke er flinke nok til å tilrettelegge, så faller mange kvinner ut av arbeidslivet på grunn av senskader etter brystkreftbehandlingen. Det er alvorlig, sier Ryel.

En fersk undersøkelse blant Brystkreftforeningens medlemmer viser at nesten 70 prosent var borte fra jobb i ett år eller mer på grunn av kreftbehandlingen.

- I løpet av denne tiden er dialog med arbeidsgiver helt avgjørende for å gjøre overgangen tilbake til jobb så god som mulig. Men å returnere til arbeidslivet kan bli svært vanskelig for kvinner som har fått senskader av behandlingen. Senskader er helseproblemer som varer mer enn ett år etter avsluttet kreftbehandling, men kan også oppstå etter flere år. Vanlige senskader er kronisk utmattelse, smerter og nerveskader, konsentrasjonsvansker og dårlig hukommelse, samt store hevelser i armene blant annet på grunn av stråling, forteller Kreftforeningen.