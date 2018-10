Fikk juridiske råd: Disse får lov til å behandle planene

Nyheter

Frøya kommune har stått fast i hvordan de politisk skal klare å behandle sin overordna arealplan. Ett innspill fra Stiftelsen Halten med ønske om å bygge et rorbukompleks med 22 enheter på Halten, har veltet behandlingen i to runder tidligere.

Varaordfører Pål Terje Bekken (Ap) er styremedlem i stiftelsen, og har ført innspillet i pennen. I første runde ble han kjent inhabil, sammen med Gunn Heidi Hallaren (Ap) som er rådsmedlem i stiftelsen.

Til neste formannskap var det hentet inn en del juridiske vurderinger. Samtidig dukket det også opp spørsmål rundt de fleste øvrige formannskapsmedlemmene:

- Aleksander Søreng (Frp) er far til rådsmedlem Hans Kristian Werkland

- Martin Nilsen (H) er vara til rådet

- Arvid Hammernes (V) er vara til styret

Også denne gangen valgte formannskapet å utsette saken.

I dag var advokat Terje Svendsen invitert til møtet for å gi råd. Et springende punkt var om varamedlemmer til styre og råd kan være habile. Her var Svendsens vurdering at disse ikke er automatisk inhabile, og at det da handler om disse har disse har møtt og vært involvert i utformingen av det innspillet Haltenstiftelsen har levert.

- Her må hver enkelt vurdere hvilken rolle man har hatt. Hvis man ikke har hatt noen rolle, kan man si at de har habiliteten i hold, sa Svendsen.

Dette ble også konklusjonen til formannskapet, som mot Pål Terje Bekkens stemme vedtok at varamedlemmene er habile, og dermed kan være med i behandlingen av arealplanens øyrekka-del.

En annen konklusjon er at når hele arealplanen for Frøya skal endelig vedtas i kommunestyret, vil alle som er kjent inhabile i behandling av delplanene, bli inhabile.

En hel rekke av delplanene står på formannskapets sakskart til senere i dag.