- Her har vi en aktør som banker på døra og sier vi skulle hatt det i går

- Målet må være at vi har område å tilby før seinhøsten neste år, sier ordfører Berit Flåmo

Formannskapet skulle i dag behandle det som er kalt en "mulighetstudie" for industriområde på Uttian. Utfallet ble langt mer konkret:

Kommunen setter umiddelbart i gang reguleringsarbeid for Ellingsholmen på Uttian

Grunnerverv skal være avklart innen 15 oktober (om 14 dager)

Kommunen setter også i gang reguleringsarbeid for utvidelse av Nordhammarvika næringsområde.

Skarsvåg Boat har meldt sin interesse for næringsområde på Uttian

- Jeg forstår det som at de jobber med grunneierne. Hvis det blir avklart at kommunen får kjøpe og kan legge tilrette, så vil vi søke om dispensasjon til å bygge der umiddelbart. Vi har ikke tid til å vente ett år på reguleringsplan, sa Vegard Kristiansen, medeier i Skarsvåg Boat da Hitra-Frøya i august hadde en reportasje om båtbyggerne i øyregionen.

- Her har vi en aktør som banker på døra og sier de skulle hatt det i går. Dette haster. Vi må også få opp farten med grunnerverv. Jeg ber om at formannskapet blir med på å ta disse skrittene nå, sa ordfører Berit Flåmo.

Det var flere som påpekte at man her satte i gang med å bruke penger på noe man ikke vet hva vil koste til slutt. Men det var kun Martin Nilsen (H) som ikke ble med på vedtaket.

Han viste til at man nettopp har vedtatt at Nordhammeren industriområde kan utvides, og mente det var riktigere å satse på dette.​

- Jeg har flere ankepunkter til å satse på Uttian. Det ene er brusituasjonen. Det andre er at vi ved å etablere ett større område der, vil få mye mer transport gjennom Sistranda, sa Nilsen, som i stedet mente man burde på fortgang på arbeidet med Nordhammarvika.

- Jeg har ingen ankepunker. Jeg mener vi må satse både på Uttian og Nordhammarvika, sa Aleksander Søreng (Frp).

Mulighetsstudien viser en tredelt utbygging av industriområde på Uttian. Skarsvåg Boat har interesse i del 1, nord for brua. De to øvrige arealene ligger sør-øst for brua. Reguleringsplan skal utformes for hele området.