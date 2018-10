Etterlyser veiomlegging gjennom skoleområde og påpeker dårlig Dolmøya-vei

Nyheter

Oppgraderingen av Barman oppvekstsenter er sluttført, men omlegging av vei gjennom arealet til barnehagen på oppvekstsenteret er enda ikke utført. Hva er årsaken til at dette ikke er sluttført? spurte representanten Lars Peder Hammerstad (Sp) i siste formannskapsmøte.

Rådmannens svar er at det skal graves i samme området i forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsledninger, og man velger å ta dette samtidig.

På spørsmål om når dette skal skje, svarer rådmannen at hun skal sjekke opp og sende en skriftlig redegjørelse til formannskapsmedlemmene.

Hammerstad har samtidig også påpekt dårlig veistandard på veien på Dolmøya.

- Veien på Dolmøya mellom det gamle slakteriet til Lerøy og Bekkneset er totalt i oppløsning og har helt i fra våren 2018 vært fullstendig ødelagt på enkelte parti av veien, skriver Hammerstad.

Rådmannen viser her til at dette er en fylkeskommunal vei. Hammerstad spør om Hitra kommune kan forskuttere oppgradering og reasfaltering av strekningen og ber om avklaring av prosess og økonomi for om mulig å innarbeide dette i budsjettet for 2019.

- Hvis det skal innarbeides i budsjettet for 2019 må rådmannen ha et klart signal på dette. Prosessen er at kommunen fremmer dette som sak overfor fylkeskommunen som må sette det på en prioriteringsliste, svarer rådmannen.