Gjestene har spist 1 tonn krabbeklør og 1.300 krabbeskjell. Da kom krabbe-Anton med en utmerkelse

Anton Fjeldvær fra krabbefabrikken Hitramat overrakte tirsdag utmerkelsen "Hitra-krabbe-ambassadør" ledsaget av et kjempeeksemplar av en krabbe til Ansnes Brygger. Det skjedde under en sjømat-samling i restauranten.

Bakgrunnen er ganske enkel, men likefullt imponerende: De to Ansnes-bedriftene har samarbeidet om å servere et veldig stort antall krabbe-måltider til spisegjestene gjennom sesongen.

- Vi har kjøpt og servert 1 tonn krabbeklør, 1.300 krabbeskjell og 800 kilo sjøkreps fra Hitramat hittil i år. Vi har godt belegg for at vi er den restauranten i Norge som serverer mest krabbe, sier Venke Merete Glørstad ved Ansnes Brygger til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Pluss 40 kilo reker i uka og 24 kilo blåskjell i uka, pluss 200 kilo sjøkreps fra andre leverandører, supplerer restaurantsjef Ola Skjåk-Bræk

- Vi er blitt en av Norges største sjømatrestauranter, samstemmer de i.

Skjåk-Bræk og Glørstad er stolte av både jobben som gjøres ved restauranten, og av utmerkelsen. Plaketten med kjempekrabben vil få hedersplass over menytavla i restauranten. På sin Ansnes Bryggers Facebook-side sier Anton Fjeldvær at det Ola Skjåk-Bræk og medarbeiderne har gjort for å fremme sjømat, er unikt.

- Øyværinger var som mange andre i Norge har vært. De spiste biff og biffsnadder når de skulle på restaurant. Det Ansnes brygger har gjort for å fremme sjømat er unikt. Sjømatkassen og skalldyrrettene på Ansnes brygger er ikke bare kjent på Hitra og Frøya, men har fått et renommé i hele Norge, sa Fjeldvær under overleveringa av utmerkelsen. Hvorpå Skjåk-Bræk repliserer at det er en fryd å drive sjømatrestaurant med gode samarbeidspartnere som Hitramat og at de vil fortsette å servere Hitra-krabbe og andre lokale delikatesser i kasse- og tonnevis.