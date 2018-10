Nyheter

Frøya kommunestyre vedtok sist torsdag forslaget fra Frøya menighetsråd om å øke festeavgiftene.

Det betyr at festeavgift for grav under 60 år økes fra 100 kr. til 150 kr per år.

Festeavgift for grav over 60 år økes fra 200 til 250 kr.