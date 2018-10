Nyheter

Hitra kommunestyre har i ettermiddag etter råd fra rådmannen, enstemmig vedtatt å endre noe på finansieringsplanen for utbygging av bredbånd Sandstad - Hestvika - Fillan sør.

- På bakgrunn av signaler fra næringslivet i møte med kommunestyret 25.09., og at privat aktør satser på å bygge ut i Hitra kommune, mener rådmannen at man bør være med på å øke egenandelen fra kr 1,5 til 2 millioner kroner, foreslå rådmannen, noe politikerne i dag sa seg enig i.

Øker sin andel

Som lokalavisa tidligere har omtalt, er strekningen fra Jøsnøya til Fillan Sør, via Sandstad, Hestvika og Tranvikan en strekning som har svært dårlig nett, og med så få innbyggere at det er lite interessant å bygge ut alene for en kommersiell bedrift.

Kommunen har tidligere søkt om om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å bygge ut denne strekningen, og har fått beskjed fra fylkeskommunen om at Hitra vil bli prioritert. Da kan de regne med å kunne få én million kroner i tilskudd.

Det er selskapet Sodvin som har beregnet at en utbygging i dette området vil koste 16,2 millioner kroner.

- 435 husstander og flere bedrifter på strekningen mangler bredbånd med høy kapasitet, skriver rådmannen i bakgrunnen for saken.

Trekker det tidligere vedtaket

Hitra kommunestyre har tidligere i høst bevilget 3,5 mill. kroner som forskottering til utbygging av bredbånd på denne strekningen. Politikerne satte da som forutsetning av minimum 2 mill. blir refundert gjennom tilknytningsavgift, slik at kommunens bidrag blir lik det statlige bidraget på 1,5 millioner kroner. Men i ettertid har kommunen fått beskjed fra fylkeskommunen om at det ikke blir fremmet søknad om såkalte NKOM-midler da finansieringsmodellen ikke er akseptabel.

I dagens vedtak trekkes dette tidligere vedtaket tilbake, og i stedet øker kommunen sin andel til 2 millioner kroner.

- Muligheter for å få penger

Rådmann Laila Eide Hjertø redegjorde i dag for at man senest i går har diskutert saken med Trøndelag fylkeskommune.

- Konklusjon fra møtet er at det er muligheter for å få støtte fra NKOM, men dette betinger også at Hitra kommune øker sin andel. Trøndelag Fylkeskommune anser dette prosjektet som så godt at det bør satses hardt for å få dette gjennomført, refererer rådmannen.

Hjertø sa også at det er gitt signal om at det er ledige NKOM-penger, og at det er muligheter for at Hitra kan få tilsagn om disse.

Etterlyst av mange

- Vi hadde jo møte med næringslivet nå forrige tirsdag, og tydelig tilbakemeldinger derfra er at behovet forinfrastuktur som bredbånd og mobilmaster er stort. Det er mange som peker på manglende utbygging som en stor hemsko for næringslivet,sa Hjertø.

Flere politikere var på talerstolen og påpekte at det er viktig nå at kommunen også fremlegger en plan for bredbåndsutbygging for resten av øya.

Vedtaket ble gjort enstemmig.