73 mot fire da sterk støtte til museets finansieringsplan ble vedtatt

Flertallet i Trøndelag fylkesting slår ned argumentasjonen til Miljøpartiet de Grønne og har i stedet vedtatt sterk støtte til finansieringsplanen til Kystmuseet i Sør-Trøndelag (MiST). Fylkestingets flertall har også vedtatt en uttalelse som uttrykker utålmodighet og ønske at museet står klart innen 2020.

Det var i går at lokalavisa Hitra-Frøya skrev om Tommy Reinås, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag fylkesting, som mente at Kystmuseets ønske om å finansiere Ægir Norsk havbruksmuseum på Sandstad med penger fra oppdrettsdrift er en uheldig rolleblanding.

- Dette er rett og slett en uheldig sammenblanding av offentlig virksomhet og privat næringsvirksomhet, sa Reinås. Men senere på kvelden fikk han ikke mye støtte hos verken fylkesordføreren eller resten av fylkestinget. Forslaget fra Reinås fikk fire stemmer(MDG, Kolstad i SV) og falt. Fylkesordførerens forslag fikk 73 stemmer og ble vedtatt.

Fylkesordførerens argumenter

I sitt svar på interpellasjonen fra Reinås viste fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) til at også andre museale institusjoner i fylket driver salg og økonomisk virksomhet som en del av sitt formidleransvar.

- En del av disse museene driver produksjon og salg av håndverk, primært for å bevare kunnskap og ferdigheter forbundet med antikvert verktøy og metoder. Sekundært for å spe på museets finansiering. Dette ser vi for eksempel i Museet Kystens Arv, der publikum kan kjøpe klinkbygde båter på bestilling fra museets båtbyggeri. Eller hos Norsk sagbruksmuseum som tilvirker trelastprodukter for salg til det alminnelige publikum, sier Sandvik. Fylkesordføreren viser til disse eksemplene når han skriver at han ikke kan se at sammenblanding av offentig virksomhet og næringsvirksomhet er uheldig, slik representanten Tommy Reinås hevder.

- Museene kan drive næringsvirksomhet for å finansiere drift og utbygging av museer slik de ofte gjør i dag. Et eventuelt overskudd av museenes næringsvirksomhet kan ikke deles ut til eierne som utbytte, men skal selvsagt gå tilbake til museet, argumenterer fylkesordføreren.

Videre støtte fra Fylkestinget

Fylkestingets vedtok da også å holde seg til vedtatte økonomiplan for Trøndelag fylkeskommune 2018 – 2021, og støtter MiST i arbeidet med å etablere Ægir - Norsk Havbruksmuseum.

"Trøndelag fylkesting viser videre til klagen som er sendt fra MiST til fiskeriministeren om å omgjøre fiskeridirektoratets avslag på de omsøkte spesialkonsesjoner. Et svar på denne klagen etterlyses. Det er ønskelig at et slikt museum skal kunne realiseres innen 2020, knyttet til 50-årsjubileet for oppstarten av norsk lakseoppdrett på Hitra," heter det i vedtaket.