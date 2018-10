Disse to er årets ildsjeler i idretten på Hitra og Frøya

Nyheter

Bjørn Ivan Espnes og Annette Helsø er utnevnt som årets idrettslige ildsjeler i henholdsvis Frøya og Hitra i år.

Det opplyser Trøndelag idrettskrets til lokalavisa. Utnevnelsene er basert på juryarbeid som har foregått i de lokale idrettsrådene.

Selve prisutdelingen vil foregå fredag 19. oktober i Trondheim. I år har Trøndelag idrettskrets ansvar for 48 Idrettsråd i 48 kommuner og det er ildsjeler fra alle disse kommunene som vil få sin velfortjente heder på denne kvelden.

Bjørn Ivan Espnes, Frøya FK

Begrunnelse kommer.

Annette Helsø, Hitra IL

Begrunnelsen:

- Annette har vært engasjert i barneidrett og idrett over flere år, i allidrett, handball og fotball.Hun har over flere år hatt samtidige verv som trener/ hjelpetrener og oppmann for flere idretter.Annette har stålkontroll på alt hun foretar seg, og ingen trenger være bekymret for at noe ikke er på stell. Det som andre ikke har tenkt på, har Annette alltid tenkt på. Hun har et øye for detaljer og forutser problemer andre ikke hadde kommet på om de aldri så mye hadde prøvd. Annette er opptatt av at alle barn skal ses og ha like muligheter, og hun bidrar til et trygt og godt idretts- og oppvekstmiljø på Hitra. Hun er også flink til å rekruttere nye personer inn i ulike verv, og følger opp med hjelp der det trengs. I tillegg til dette har Annette inntil nylig vært aktiv spiller innen handball og fotball, og blir stadig oppgitt som forbilde av yngre spillere.

Snillfjord

Snillfjord har varslet at deres ildsjel er klar i neste uke.

Hva er en ildsjel?

I statuttene til idrettskretsen er en ildsjel den eller de som gjør den lille forskjellen og gjør det lille ekstra.

- De som ofte er pådrivere og aldri gir opp å få til ting. De som ofte er vanskelige å få takket på en ordentlig måte fordi de skyr rampelyset, skriver idrettskretsen.

Hvert idrettsråd peker ut sin kandidat og kandidatene kan være enkeltpersoner, grupper, lag og andre varianter.