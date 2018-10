Kommunen gir seg selv dispensasjon til å sette opp lavvo

Nyheter

Frøya kommune har søkt om å sette opp en lavvo for almennheten i forbindelse med steinalderstien ved Hamarvatnet.

På grunn av at lavvoen skal stå nærmere enn 50 meter fra en drikkevannskilde må kommunen gi seg selv dispensasjon for å sette opp lavvoen, fordi det der ikke er tillatt med tiltak som kan være til skade for vannkvaliteten, bolig, fritidsbolig og husdyrbeite innenfor 50 meter fra vannet.

Rådmannen mener imidlertid at vilkårene for å gi dispensasjon er til stede.

- Lavvoen blir oppført i forbindelse med den nybygde steinalderstien. Tiltaket vil være åpent for alle til enhver tid. Tiltaket vil ikke virke privatiserende av området, da tiltaket vil være åpen for allmenheten. Området blir sett på som ett rekreasjonsområde, og tiltaket vil kunne sees på som et tiltak for å legge bedre til rette for bruk av eksisterende sti. Tiltaket er grunnet størrelse og kompleksitet ikke vurdert til å utgjøre en risiko eller kunne påvirke vannkvaliteten på vannet. Tiltaket vil i seg selv ikke være avgjørende for økt bruk av området, men skal legge bedre til rette for de som bruker stien som en turveg, frilufts- og rekreasjonsområde, skriver rådmannen blant annet.

Hovedutvalg for forvaltning godkjente lavvoen og gir en frist på tre år på å sette den opp før dispensasjonen går ut.