Nyheter

Ola Arntsen og Rosenborgs G16 er klare for cupfinale i NM for 16-årslag etter at laget i dag slo Lyn i Oslo. Rosenborg vant 0-2 etter ekstraomganger i dagens semifinale. Ola Arntsen gikk i vinter fra Hitra FK til RBK og bor nå i Trondheim hvor han går på skole samtidig som han trener og spiller for Rosenborg.