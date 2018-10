Nyheter

Etter litt betenkning har Arvid Hammernes nå meldt fra til Frøya Venstre at han stiller på lista til kommunestyrevalget neste år.

– Dette er svært gledelig, sier lederen i Frøya Venstre, Johan G Foss.

Arvid har sittet i kommunestyret i fire perioder, derav én periode som ordfører.

- Ingen kunne fortenke han i å ville ta fri. Men Arvid trengs fortsatt i Frøya-politikken. Med sin erfaring og innsikt, dyktighet og pålitelighet inntar Arvid en viktig rolle i det politiske miljøet på Frøya, og har ennå mye å gi, mener Foss.

Han sendte denne sms’en da han fikk beskjeden fra Arvid: «Godt for Venstre! Godt for Frøya! Godt for deg!»

– Jeg vil kanskje særlig understreke at Arvid er en politiker som vil ha åpent og ærlig spill. Triksing og manipulering har ikke plass i hans politiske virke. Oversiktene over antall personstemmer ved de kommunestyrevalga der Arvid har stilt, viser også at han har stor tillit blant velgerne, både i eget parti og i andre partier, mener Johan G. Foss i Frøya Venstre.