Fjørstad blir trolig ny rådmann i annen trønderkommune

Ole Henrik Fjørstad er av Meråker formannskap enstemmig innstilt som ny rådmann. Han sluttet som rådmann i Frøya på nyåret 2013 etter tre år i stillingen.

Fjørstad er 54 år gammel og kommer fra Trondheim. Han er fra før utdannet adjunkt med tillegg, har et studium i rådgivningspedagogikk og rektorskole Gjennom NTNU. Han er snart ferdig med et studium som gjør ham til «Master of Public Administration».

Meråkers ordfører Kari Anita Furunes opplyser at det har vært en grundig prosess med bl.a. bruk av eksterne rådgivere for å finne ny rådmann.

– Søkermassen har vært god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, sier hun.

Fjørstad kommer nå fra en lærerstilling i Trondheim.

