Politiet vil gjerne høre fra denne personen

Nyheter

Politiet etterlyste for en drøy uke siden opplysninger fra folk som hadde vært i nærheten av hyttebrannen på Strømøya 18.august.

Men siden da er det ingen som har meldt seg.

- Vi ble ikke nedringt av tips for å si det sånn. Det har ikke kommet noen informasjon siden etterlysningen, sier politibetjent Sigurd Finne Hellesvik ved lensmannskontoret.

Etterlyser person på bilde

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med en konkret person som vises på et bilde som ble tatt av hyttebrannen klokken 14.37. Brannen ble meldt til politiet 14.22.

- Vi har et bilde fra brannen der det er folk som er avbildet, uten at vi vet hvem det er. Det ser ut som en voksen person med et barn i armene. Vi vil gjerne vite hvem det er, i tilfelle vedkommende kan ha noen opplysninger om brannen som er interessant for oss.

- Hva håper dere å få vite av denne personen, eller andre personer som har vært i nærheten?

- Det kan være alt fra om de har sett noen andre i nærheten, eller om de ikke har sett noen ting. Det forteller oss noe det også. Vi har fortsatt alle muligheter åpne, sier Hellevik.

- Vet dere noe om brannårsaken?

- Hytta er såpass nedbrent at det er vanskelig å finne noen klare spor på om det er en natrulig årsak eller ikke. Vi venter fortsatt på svar fra krimtekniske undersøkelser.

- Har dere noen mistanke om at brannen er påsatt?

- Det er en av flere hypoteser i alle brannsaker, men vi har ikke en spesiell mistanke om at den er påsatt.