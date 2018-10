Har overført nytt større beløp til hjertesakene sine

Nyheter

Marit Aslaug Johansen opplyser via Facebook at det har kommet inn 100.270 kroner til "Marits hjertesak". Disse pengene ble i forrige uke fordelt likt og overført til Marit sine tre hjertesaker:

Vilde Wedø Jektviks minnekonto

Barnekreftforningens Forskningsfond

Sykehusklovnene ved St.Olavs Hospital

For omlag 13 år siden opplevde Marit Aslaug selv å bli kreftsyk. I takknemlighet over å bli frisk etter mange års sykdom, bestemte hun seg for å gå Norge rundt for å samle penger til disse tre formålene. I sommer gikk hun Kystriksveien fra Trondheim til Bodø på 46 dager.