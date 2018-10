En av Norges største artister kommer til Frøya i helga

Nyheter

Den kritikerroste unge artisten Sondre Justad fra Henningsvær la i september ut på høstturné og søndag 14. oktber er det Frøya kulturhus som står for tur. Nylig opptrådte han i Bodø spektrum, Avisa Nordland sin anmelder trillet terningkast seks etter konserten og kunne fastslå at Justad kanskje er det beste Skandinadia har å by på.

Sondres gjennombrudd kom i 2014 med låta "”Nu har du mæ” og siden har han gitt ut en rekke kjente låter som "Riv i hjertet", "Gjør det igjen" og "Tida vi bare va". Debutalbumet "Riv i hjertet" ble Spellemannsnominert til tre priser blant annet "årets album" og lå til sammen på VG-lista i halvannet år. Seks av låtene fra debutalbumet ble radiolista. De har også blitt streamet online over 30 millioner ganger så sjansen er stor for at du har hørt en eller flere av Justads poplåter de siste årene.

Nylig kom Sondre Justad med oppfølgeren ”Ingenting i paradis”. Albumet gikk rett inn på 4.plass på VG-lista og han fikk igjen veldig gode anmeldelser i landets aviser. Flere av konsertene på den omfattende turnelista til Justad er allerede utsolgt, men fortsatt er det billetter igjen til konserten på Frøya. Dette er forøvrig den eneste konserten han har planlagt i Trøndelag i høst.

Da Sondre Justad la ut billettene til sin Norgesturné i fjor vår, ble hans tre konserter ved Studentersamfundet i Trondheim utsolgt i løpet av 20 minutter, skriver adressa.no.