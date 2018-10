Jesper ble Norgescupmester

Nyheter

Jesper Furberg fra Frøya vant Norgescupen 2018 etter en spennende avslutning på sesongen.

Det var sist lørdag det var duket for Final Fight for NM i Drifting, NorgesCup Drifting, NMK-Mesterskapet og Powerdrift-serien for både PRO klassen, PRO 2 og R-Drift på Gardermoen Raceway.

Det var spente team-medlemmer i Furberg Motorsport som ankom Gardermoen Raceway, ettersom dette var sesongens femte og avgjørende runde i Pro 2 som skulle kjøres.

Det var få poeng som skilte i kampen om sammenlagtseieren, og det ble tette oppgjør med masse røyk på en morsom og krevende bane.

Jesper kjørte inn til en andre plass i Powerdrift. Med dette tok han sammenlagtseieren og er dermed Norgescupmester 2018. Målet for sesongen var nådd og den gjeveste pokalen ble med hjem til Frøya.

Girkassetrøbbel for Markus

Markus Furberg avsluttet sin sesong på Mantorp Park Sweden 14-15. september. Han har hele sesongen slitt med girkasse-trøbbel,men endte likevel opp på en sterk 7. plass i Gatebil Drift Series 2018.

I Gatebil Drift Series (GDS) konkurrerer de beste driftingsjåførene i Norge, Sverige og Finland.