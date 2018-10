Vil har mer gratis grøt og bedre varm mat

Nyheter

Etter et møte med oppvekstkomiteen ble HUR(Hitra ungdomsråd) oppfordret til å drøfte tilbudet om gratis skolemat i neste møte i HUR.

Etter møtet kom HUR frem til at de gjerne vil ha et utvidet tilbud om varm mat.

- Elevene på VGS er veldig fornøyd med gratis grøt i første friminutt. Mange av dagens ungdommer spiser ikke frokost før de går på skolen og er sultne etter første arbeidsøkt. Det samme gjelder for elevene i ungdomsskolen. Særlig de dagene de starter kl. 08.00. HUR synes det ville vært fint med et tilbud om f. eks grøt disse dagene. De ønsker også mer tilbud om varm mat i skolens kantine. De opplever at høstens tilbud av varm mat i kantina har vært dårligere enn tidligere. De mener at tilbud om skikkelig mat er en investering i god helse og bedre konsentrasjon, mener HUR.