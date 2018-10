Vil hjelpe alvorlig syk landsmann

Nyheter

Polakken Radek (Radosław) Miller bodde på Hitra i flere år hvor han arbeidet i fiskeindustrien. Nå har han fått en alvorlig kreftdiagnose.

Polsk forening på Hitra foretar derfor en innsamling til behandling av Radek Miller som nå har flyttet tilbake til Polen hvor han har hustru og en liten datter.

Lørdag (13. oktober) blir det på dagtid loppemarked og salg av mat i Fillan Grendahus. Samme kveld blir det på Hjorten Hotell dansekveld med DJ Karool (fra Frøya) og salg av mat.

- Han er en av de beste og snilleste menneskene vi kjenner. Derfor m,å vi bare prøve å hjelpe ham, sier Karol Czaplis i Polsk forening på Hitra.

- Hitra har vist flere ganger at det bor masse engasjerte mennesker her, så vi har stor tro på at vi lykkes med veldedighetsarrangementet vårt, håper Czaplis.

De som ønsker å hjelpe kan kontakte Polsk forening på Hitra på tlf. 948 47 251 eller polsk.forening.hitra@gmail.com