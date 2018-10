Nå skal Olas mat-drøm fra 2014 endelig realiseres

Nyheter

Ola Sirus Skjåk-Bræk ved Ansnes Brygger har siden 2014 hatt planer om en matfestival på Ansnes. Til sommeren skal planen realiseres.

-Etter at de første planene var laget, måtte jeg først bygge opp stedet jeg driver på Ansnes. Andre aktiviteter har også tatt sin tid. Men nå er endelig tiden inne for matfestivalen, sier Ola Sirus Skjåk-Bræk.

Skjåk-Bræk og markedsansvarlig Venke Glørstad forteller at dette skal handle om mye mer enn prøvesmaking av mat.

- Restauranten er ikke vårt primære mål for aktiviteten, vi skal under tak i telt ha et festivalområde på 300 kvadratmeter. Publikum kan smake, kjøpe, lære og bli underholdt, sier Skjåk-Bræk.

- Hitra og Frøya har en stor tetthet av matprodusenter av høy kvalitet. Dette beviser vi med å markere oss rund omkring i Norge, og vinne pris etter pris. Nå syns vi det er på tide at Hitra får sin egen matfestival som står i stil med kvaliteten på maten, sier Glørstad.

Lokale aktører

Aktører i matmarkedet får anledning til å vise frem sine egne produkter, og det vil hovedsakelig være våre lokale produsenter. Skjåk Bræk regner med deltagelse av 10-15 aktører fra Hitra og Frøya. Det blir også eget grillkjøkken.

De forteller at de nå har vært i kontakt med mange lokale aktører, og at initiativet blir positivt møtt.

- Vi er glade for å ha fått en balanse mellom de store produsentene våre og mindre aktører, og utvalget spenner seg bredt. Her vil du finne alt fra laks og krabbe til grønnsaker og brød. Vi har også snakka med rekebåten som kommer og legger til ved flytebrygga, slik at man kan få kjøpt ferske reker og kose seg med på bryggekanten, smiler de.

-Og så blir det eget øltelt der alle de tre bryggerier i øyregionen blir å finne; Frøya Bryggeri, Storm brygghus på Kvenvær, og Ansnes bryggeri.

Vi haster inn i bryggeriet på Ansnes hvor det er full produksjon i regi av den portugisisk eksperten Jose Luis.

Skjåk-Bræk informerer om ølsorter og produksjonstid. På Ansnes produseres det ca. 10.000 liter øl i året. Det blir både tappet på flasker og servert fra fat.

Kokkelering for barn og voksne

-Aktiviteter blir en viktig del av matfestivalen. Det blir kokkekamp i et stort telt med plass for tilskuere på alle sider. Det blir mye mer spennende enn når vi ser det på TV. Og så blir det kokkekurs ikke bare for voksne, men også for barn, sier Skjåk-Bræk.

Kokkekurs for barn har han fått til før. I 2016 hadde skolene på Barman og Kvenvær et prosjekt «Velkommen fra havet» hvor Skjåk-Bræk stilte opp som den profesjonelle kokken i et storstilt skoleopplegg hvor råstoffene fra sjømat ble til de flotteste retter.

Skyttelbuss

Alt dette og mere til skjer altså på to dager. Hitra matfestival vil bli arrangert 26. – 27. Juli neste år. Det blir samtidig og i samarbeid med Sommer-Fillan.

-Ja, det er viktig for oss å vise at det skjer mye på Hitra, også andre steder enn i Fillan. Ved å legge arrangementene samtidig, kan gjøre hverandre enda bedre. Det er folk som kommer til Hitra for begge disse arrangementene denne helga, og dette vil gi økt besøk til oss begge, sier Skjåk-Bræk.

Det blir greit for publikum å komme seg til og fra Ansnes.

-Det blir satt opp gratis skyttelbuss mellom Fillan og Ansnes en gang i timen. Det blir også anledning til båttransport. Matfestivalen og Sommer-Fillan vil supplere hverandre.

Musikkinnslag blir det også på Ansnes, med Anders Jektvik som det største trekkplasteret lørdag 27. juli.

-Etter vi har pakka sammen matfestivalen på lørdag, arrangerer vi den tradisjonelle konserten vår med Anders Jektvik. Vi tror det blir en flott avslutning på ei kjempehelg.