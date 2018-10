Gjør klar til den årlige lakselunsjen

Nyheter

NRKs tradisjonelle TV-aksjon går av stabelen denne uka.

Selve bøsseinnsamlingen finner sted søndag 21.oktober, men før den tid har de lokale aksjonskomiteene planlagt ulike arrangement for å skaffe til veie penger til årets formål; Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Tirsdag 16. oktober blir det mulig å nyte en varm lunsj på Frøya frivilligsentral. Det serveres ovnsbakt laks med potet og rømmesalat, og inntekten av lunsjsalget går til årets TV-aksjon. Laksen er sponset av SalMar og det er restaurant- og matfaglinjen ved Guri Kunna videregående skole som tilbereder og serverer maten.

- Vi blir glad om du gir oss en tilbakemelding om du ønsker å spise hos oss. Send en epost til; line.stromoy@froya.kommune.no eller ring 414 61 188. Du er selvsagt også like velkommen om du ikke gjør en avtale på forhånd, opplyser TV-aksjonskomiteen på Frøya.