Mange lokale kulturkrefter holder stor TV-aksjonskonsert

Nyheter

NRKs tradisjonelle TV-aksjon går av stabelen denne uka.

Selve bøsseinnsamlingen finner sted søndag 21.oktober, men før den tid har de lokale aksjonskomiteene planlagt ulike arrangement for å skaffe til veie penger til årets formål; Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

TV-aksjonskonsert

TV-aksjonskomiteen på Hitra forteller at det blir en god og rolig atmosfære når Charlotte Audestad og flere lokale kulturkrefter skal gjennomføre en TV-aksjonskonsert i Fillan kirke onsdag kveld den 17. oktober.

– Vi skal lage en intim ramme rundt konserten og med ordfører Ole Haugen som programleder blir vi godt geleidet gjennom alle innslagene, sier medlem i komiteen på Hitra, Eldbjørg Broholm.

Hun forteller videre at det er noen formål det er lettere å skape et engasjement rundt enn andre og årets TV-aksjon er blant disse. Foruten Charlotte Audestad vil publikum få oppleve dans ved Hitras nye dansepedagog Mariel Nikolaisen. Det blir også flere sanginnslag med blant andre Hege Anita Skjærvik, vokalgruppen Carpe diem, kulturskolelærerne på Hitra, korene Hitterklang, Fidelis og Øysang.

- Ungdommen er også til stede, godt representert ved seniorene i Strand skolekorps, legger Eldbjørg til. Litt allsang blir det også.

- Viktige støttespillere

Charlotte Audestad har skrevet og komponert låten ”Te den som itj gler sæ te jul” til en aksjon Kirkens Bymisjons hadde i 2013, forteller Eldbjørg Broholm. Hun gleder seg til avslutningsnummeret når Charlotte skal synge ”Te dein som itj gler sæ te jul” sammen med koret Hitterklang.

– Det blir en vakker opplevelse.

- Det er altfor mange som ikke gleder seg til jul - Jeg tenker spesielt på barn som bor i helt vanlige hjem sier Charlotte Audestad om låta ”Te den som itj gler sæ te jul”, inspirert av Kirkens Bymisjon.

Sammen med kunstner Kjell Stedenfeldt som har designet bymisjonsenglene og spesialdesignet en egen engel for Hitra i forbindelse med årets TV-aksjon, er Charlotte en viktig støttespiller for Kirkens Bymisjon og årets TV-aksjon.



– Vi håper riktig mange finner veien til Fillan kirke onsdag kveld. Her blir det fin stemning, gode opplevelser i høstmørket, møte artistene på nært hold og helt sikkert mulighet til å kjøpe en blå Hitra-engel, kan Eldbjørg fortelle.

Engleverksted

Elbjørg Broholm, som til daglig er å finne som leder i Hitra frivilligsentral, kan fortelle at det tidligere på onsdagen blir engleverksted sammen med kunstner Kjell Stedenfeldt på Hitra misjons- og nærmiljøsenter i Fillan. Her blir det mulighet til å lage engler – Hitraengler – sammen med Stedenfeldt, og få en demonstrasjon på hvordan englene lages.

– Vi gleder oss, avslutter Eldbjørg Broholm, og ønsker alle hjertelig velkommen til både engleverksted og TV-aksjonskonsert på onsdag.