Prioriterer å løse saken i løpet av dagen

Nyheter

Coop Ekstra på Sistranda er fortsatt stengt i ti-tida mandag morgen. Det var fredag klokka 16 at butikken stengte etter at Frøya kommune hadde gitt pålegg om det. Begrunnelsen var i følge butikksjef Kenneth Engan at de ikke hadde søkt om midlertidig brukstillatelse mens de bygger nybutikken.

- Vi er litt usikre på hva kommunen mener med pålegget. Vi har bygget om mellom 40 og 50 butikker, og aldri opplevd dette. Det er vanlig praksis ved slike ombygging at butikken flyttes rundt i arealet alt etter hvor byggearbeidet pågår, sa bygningsdirektor Lars Ove Breivik i Coop Orkla Møre til Hitra-Frøya lørdag.

Arvid Hammernes fungerer som virksomhetsleder på teknisk i Frøya kommune. Han forteller at han hadde hatt en fridag fredag, og fikk saken på bordet nå i morges.

- Jeg har ikke vært med på saksbehandlingen før, men jeg vet det har vært noen runder i forkant. Det er et lovkrav at det skal være en midlertidig brukstillatelse, og det var det ikke søkt om. Slik jeg forstår det, ble det til slutt vurdert så alvorlig at man la ned pålegg om stenging, sier Arvid Hammernes til lokalavisa.

Rådmann Beathe Sandvik sier kommunen prioriterer saken.

- Vi er i dialog med Coop, og legger til rette for å ha løst saken så fort som mulig. Vi har en sakbehandler på saken, og venter nå på at alle dokumentene kommunen har etterspurt, kommer på plass i løpet av dagen, sier frøyarådmann Beathe Sandvik Meland.