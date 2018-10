Står du fast i hvordan bruke nettbrett, laste ned apper, digital postkasse osv? Denne uka lærer de å gi deg god digital veiledning

Nyheter

Frøya bibliotek er med i et digitaliseringsprosjekt og i begynnelsen av året var biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen og virksomhetsleder for strategi, kultur og næring i Frøya kommune, Marit Wisløff Norborg på studietur til Danmark og Sverige.

Hitra bibliotek er også med i prosjektet, og sammen med flere andre trønderske biblioteker besøkte de svenske og danske bibliotek med lang tids erfaring innen digitalisering for å få tips til hvordan best etablere et godt tilbud i sine kommuner.

I dag, mandag 15. oktober, forteller biblioteksjef Monika på Frøya at det arrangeres digitalt e-læringskurs for bibliotekansatte og andre ansatte i Frøya kommune slik at de skal bli i bedre stand til å veilede publikum i bruk av digitale offentlige tjenester.

I morgen, tirsdag 16.oktober, skal de gi praktisk en-til-en veiledning til innbyggere ved biblioteket. Påmeldingsfristen for denne spesifikke veiledningen har gått ut, men biblioteksjefen opplyser at de har et fast veiedningstilbud ved Frøya bibliotek på lørdagsformiddagene. Her kan man eksempelvis få hjelp til hvordan bruke nettbrett, laste ned apper, hvordan komme i gang på datamaskinen, elektronisk ID, digital postkasse osv.

Målet med prosjektet er å øke digital deltakelse og kompetanse i befolkningen som har svak eller ingen digital kompetanse med biblioteket/servicetorg som veiledere og arena. Digitaliseringsprosjektet er finansiert av Kommunal og moderniseringsdepartementet, og i samarbeid mellom Frøya folkebibliotek/Hitra folkebibliotek og Trøndelag fylkesbibliotek.