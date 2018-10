Da er butikken åpnet

Nyheter

- Kommunen var her på befaring i halv tolvtida, og vi har nå den midlertidige brukstillatelsen på plass. Butikken åpnet vi for et kvarter siden, sier butikksjef Kenneth Engan til Hitra-Frøya klokka 12.40 på tirsdag.

Da har Coop Extra på Sistranda vært stengt siden kloka 16 på fredag, etter at Frøya kommune påla dem å stenge grunnet manglende midlertidig brukstillatelse på arealene som er under ombygging.