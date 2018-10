Kenneth har åpnet butikken igjen

Nyheter

- Kommunen var her på befaring i halv tolvtida, og vi har nå den midlertidige brukstillatelsen på plass. Butikken åpnet vi for et kvarter siden, sier butikksjef Kenneth Engan til Hitra-Frøya klokka 12.40 på tirsdag.

Da hadde Coop Extra på Sistranda vært stengt siden klokka 16 på fredag, etter at Frøya kommune påla dem å stenge grunnet manglende midlertidig brukstillatelse på arealene som er under ombygging.

- Vi er litt usikre på hva kommunen mener med pålegget. Vi har bygget om mellom 40 og 50 butikker, og aldri opplevd dette. Det er vanlig praksis ved slike ombygging at butikken flyttes rundt i arealet alt etter hvor byggearbeidet pågår, sa bygningsdirektor Lars Ove Breivik i Coop Orkla Møre til Hitra-Frøya lørdag.

- Jeg har ikke vært med på saksbehandlingen før, men jeg vet det har vært noen runder i forkant. Det er et lovkrav at det skal være en midlertidig brukstillatelse, og det var det ikke søkt om. Slik jeg forstår det, ble det til slutt vurdert så alvorlig at man la ned pålegg om stenging, sa fungerende virksomhetsleder på teknisk avdeling i Frøya kommune, Arvid Hammernes, til lokalavisa mandag formiddag.