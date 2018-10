Nå kommer det busskur flere plasser rundt Hitra

Nyheter

Hitra kommune har gått til anskaffelse av seks busskur som i disse dager blir plassert ut i på ulike steder i kommunen. Og flere kommer etterhvert.

- Disse fikk vi til en veldig rimelig penge, ca 1/6 av normal pris. Rådmannen får nå oppgaven med å satte dem opp på riktig plass, fortalte ordføreren i gårsdagens formannskapsmøte.

I høst har det vært en del oppmerksomhet rundt behovet for flere busskur på Hitra. Blant annet skrev Roger Sørensen et leserbrev her i lokalavisa Hitra-Frøya hvor han etterlyste

- Nå har høststormene satt inn for fullt, og vi er vitne til at barn/ungdom/voksne står ute på ulike holdeplasser i Hitra Kommune (nok ett år) i påvente av buss, for å komme seg på skole og arbeide. Jeg henvender meg til politisk ledelse, politiske partier og Hitra kommune, med kun et spørsmål som jeg håper kan besvares: Hvorfor blir ikke busskur prioritert og satt opp ved viktige knutepunkt, utenfor prioriteringsområdene på Hitra? skrev Sørensen.

Onsdag stod det fire busskur ved bygget til driftsavdelinga i Hitra kommune. De var godt fortøyd i sementblokker slik at de ikke kunne blåse bort. Vi spurte kommunalsjef Dag Robert Bjørshol om fremdriften i prosjektet.

– Vi har fått rimelige brukte busskur fra Trondheim. Prisen varierer noe siden ikke alle skurene er like. Vi får vel 4-5 skur for samme prisen som et nytt, forteller han.

- Innkjøpene blir vurdert med hensyn til våre behov og vår økonomi. Så langt har vi avtalt kjøp om ni busskur. Vi prioriterer skoler og knutepunkt når vi skal lokalisere skur. Barman oppvekstsenter har allerede fått sitt skur på plass, de på Strand oppvekstenter og Kvenvær oppvekstsenter kommer snart på plass, forteller han.

Bjørshol er glad for at det nå blir busskur og forsetter:

- Vi skal sette opp flere skur. Noen ganger må vi spørre vegvesenet først, andre ganger må vi snakke med grunneier. Dessuten må skurene ha noenlunde flate og tørre underlag før de kan settes på plass, forklarer han.