Rose Mari og Espen står i fare for å miste hjemmet etter skyhøyt pengeforbruk

Rose Marie Fløan (20) og Espen Jektvik (27) fra Hitra står i fare for å miste deres felles hjem etter et langvarig stort overforbruk i privatøkonomien sin. Paret går 28.500 kroner i minus hver måned. For å betale ned på gjelda, låner de penger, kommer det fram i onsdagskveldens episode av "Luksusfellen" på TV3, hvor paret er hovedpersoner.

- Espen har alltid tjent gode penger og dette har satt i gang et voldsomt overforbruk. Espen kjøper helt klart for mye ting, men Rose Marie synes ikke at hun bruker så mye penger. Likevel er huset proppfullt av alt fra interiør og verktøy til kjøretøy og ikke minst ubetalte regninger. Nå står den lille familien i fare for å miste huset på tvangssalg, forteller TV3 i programomtalen.

I programmet forteller Espen om et svært høyt pengeforbruk. Mye har gått til oppussing av barndomshjemmet, som han kjøpte som 22-åring. 27-åringen anslår at han har brukt rundt en halv million kroner på dette, og forteller til "Luksusfellens" programledere at det meste er betalt på avdrag og kreditt. Gjelda vokste ifølge programmet til godt over 1 millioner kroner, og da er ikke boliglånet regnet med. Kredittgjelda har gått til blant annet ATV, sofa, stor tv og ny mobiltelefon.

Videoklipp fra TV3:

Eksperten får hakeslepp

Rose Mari forteller til programlederne at hun flere ganger har forsøkt å si fra til kjæresten om pengesløsinga, men at han ikke har villet høre. Det var da hun bestemte seg for å kontakte «Luksusfellen».

Espen forteller i programmet at lønnskontoen stort sett er tom bare en dag eller to etter lønningsdag, noe som får forbrukerøkonom Magne Gundersen til å få hakeslepp.

- Noen liker å bruke penger når de kommer på kontoen, og så har man jo de vanlige trekkene som boliglån og andre utgifter, og da blir det tomt med en gang. Da må man bruke kreditt til vanlig forbruk, og har tydelig prioritert feil, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen til Dagbladet i forbindelse med programslippet.

Hvordan det vil gå med Espen og Rose i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokka 20.30 på TV3.