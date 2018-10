Søker flere reserve-besteforeldre

Nyheter

Helsestasjonen på Frøya har fått en del henvendelser fra personer med små barn, som ikke har særlig slekt og nettverk på Frøya.

- De føler de mangler en omsorgsperson i livet til ungene sine og ønsker gjerne noen fra en annen generasjon enn sin egen, sier daglig leder ved Frøya frivilligsentral, Line Strømøy. I samarbeid med helsestasjonen går frivilligsentralen nå aktivt ut for å skaffe til veie reservebesteforeldre på Frøya. Reservebesteforeldre med tanke på barna, men også litt for foreldrenes del, legger Strømøy til.

Støtte og voksenkontakt

Line forteller videre at det ikke er snakk om en tradisjonell avlastningsfamilie. Det behøver ikke være problemer eller særbehov som ligger bak ønsket om reservebesteforeldre, men noen foreldrene kan støtte seg til i ny og ne i et lengre perspektiv.

- Besteforeldre kan være en god støttespiller for småbarnsforeldre, særlig hvis man er alene med omsorgen for barn. De trenger noen som bryr seg, som kan komme på besøk til dem, som familien og barna kan besøke av og til. Det er snakk om vanlig kontakt. Man binder seg slett ikke nødvendigvis opp til et fast opplegg.

Hun sier at de allerede vet at folk er interesserte i reservebesteforeldre på Frøya siden de har fått konkrete spørsmål om det finnes.

- Så om det er ektepar eller eldre som føler at de har litt tid og omsorg til overs og kunne tenkt seg å fungere i besteforeldrerollen for barn og deres foreldre, ta nærmere kontakt med frivilligsentralen så formidler vi kontakt.