En seilbåt kullseilte i ettermiddag i Ramsøyfjorden mellom Småla og Hitra, i nærheten av Nordvika på Smøla. Både ambulansebåt og redningsskøyte ble sendt ut. Hovedredningssentralen melder at de to som var ombord har kommet seg i land på et skjær.