To berget da seilbåt kullseilte

En seilbåt kullseilte i ettermiddag i Ramsøyfjorden mellom Smøla og Hitra.

Politiet meldte først at hendelsen skjedde i nærheten av Nordvika på Smøla, men i realiteten hadde båten kantret mye lenger sør, mellom Rossvolløya og Nerdvika, ifølge Tidens Krav.

Både ambulansebåten "Øyvakt" og redningsskøyta "Horn Flyer" fra Fillan ble sendt ut. Hovedredningssentralen meldte snart at de to som var ombord hadde kommet seg i land på et skjær.

- De ble funnet på en holme i god behold. Begge er brakt i land ved Edøya fergekai. Nå ville de hjem, sier Ben Wikøren, pressevakt hos Hovedredningssentralen til Tidens Krav. Han hadde ikke opplysninger om selve hendelsesforløpet, men fått bekreftet at det går bra med de involverte.

Det var en seilbåt i tre som havarerte.