Nyheter

Friskis&Svettis Hitra har tiårsjubileum i år. Det feires i Fillan skoles gymsal førstkommende lørdag den 20. oktober, med en såkalt ”superlørdag”.

Friskis&Svettis er en idealistisk idrettsbevegelse som ble grunnlagt i Stockholm i 1978 og i dag har foreninger i flere europeiske land. Deres grunnidé er å tilby lystfull og lett tilgjengelig trening for alle.

- Tida går så fort at vi glemmer å bli slitne Tilbake med nytt treningsalternativ, som ikke har vært tilbudt på Hitra de siste tjue år.

Gratis trening

Friskis&Svettis Hitra opplyser via sin hjemmeside at alle som har lyst er velkomne til å delta på gratis trening på "superlørdag". De forteller videre at Marit Olsen, som startet foreningen, er innom som gjesteinstruktør denne dagen.

- Hun skal kjøre sitt første Jympa-program og det er vel verdt å få med seg.

Etter første trening blir det pause med forfriskninger. Deretter blir det en kombitrening hvor alle instruktørene har satt sammen litt fra de forskjellige tilbudene foreningen har på Hitra. Friskis&Svettis Hitra tilbyr i dag vektstang, step, jympa og sirkeltrening.