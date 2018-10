Dagsrevyen: Dette er Norges kuleste dame

Nyheter

- Dette er Norges kuleste dame, sa programleder Atle Bjurstrøm i NRK Dagsrevyen da han i kveld introduserte innslaget om Kari Strøm fra Hitra.

Den spreke pensjonisten fra Børøsundet har etterhvert rukket å bli hele 101 år, og er fortsatt ei aktiv dame. NRK Dagsrevyen har intervjuet henne i forbindelse med årets TV-aksjon. Kari strikker nemlig store mengder oransje skjerf, skjerf som er blitt et kjennetegn for Kirkens Bymisjon, årets mottaker av pengene som samles inn gjennom TV-aksjonen.

Kari har også vært intervjuet i andre medier, inkludert lokalavisa, for sin moderne livsførsel. 101-åringen er for eksempel en aktiv bruker av Facebook, og nettbank er ingen problem for pensjonisten.

- Jeg skriver ikke så mye innpå der. Men det er artig å følge litt med, selv om det er mye tull som står der, sa Kari om Facebook da lokalavisa intervjuet jubilanten i fjor.

Hitra-Frøyas portrett av Kari kan du lese her:

Kari - en moderne hundreåring E-post, nettbank og Facebook er helt vanlig for de fleste av oss. Også om du er hundre år. Iallefall om du heter Kari Strøm.

Men det er avislesing og strikking som opptar henne mest. I tillegg til skjerf, har hun passert hele femti strikkede pledd.

Tre konger har Norge hatt på tronen siden Kari ble født. Kong Harald har hun også fått gleden av å møte. I 2004 ble hun tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid i NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening). Hun har vært med i NKS så lenge hun kan huske, og var kasserer i 1939. Hun har også drevet butikk i Børøsundet i over femti år.